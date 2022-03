LACASSE, André



Au CHSLD Paul-Gilbert de Lévis, le 13 mars 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur André Lacasse, fils de feu monsieur René Lacasse et feu madame Jeannette Roy. La famille accueillera parents et amis à lasamedi le 26 mars 2022 de 9 h 30 à 12 h.Il laisse dans le deuil sa conjointe: madame Nicole Gosselin; ses filles: Cynthia (Richard Bégin) et Marilyn; ainsi que son petit-fils Nathan. Il laisse également dans le deuil son frère Normand (Jocelyne Fortin) et ses sœurs: Diane (feu Henri Demers) et Carole (Jacques Côté). Sans oublier sa nièce Stéphanie, son neveu Nicolas, et leur famille respective et la famille de sa conjointe ainsi que ses cousins et cousines et amis proches. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, 5415, rue Paré, bureau 200, Mont-Royal (Québec) H4P 1P7 ou en vous rendant sur le site https: www.jedonneenligne.org/slaquebec/dim/. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe dévoué de l'unité Carrefour du CHSLD Paul-Gilbert qui a accompagné André jusqu'au tout dernier moment. La direction des funérailles a été confiée à la