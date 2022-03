BERNIER, Michel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 janvier 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Michel Bernier, époux de madame Louise Maheux, fils de feu Lorenzo Bernier et feu Jeanne Allard. Il demeurait à Lévis, autrefois à Saint-Étienne-de-Lauzon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Christian (Sandra Dubé), Julie (Jean-François Beaudoin) et Daniel (Isabelle Fillion); ses petits-enfants: Ariane, Elizabeth et Jérémy Bernier, Florence et Raphaëlle Beaudoin, Alex et Gabrielle Bernier; ses soeurs et son frère: Louise, Huguette (Jean Massé), Robert (Louise Vézina), Nicole (Michel Legault) et Monique (Carl Parent); son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Maheux: Philippe (Johanne Blouin), Nicole et Hélène; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements aux infirmières et aux préposés de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Un merci spécial au personnel du département d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 12 h 30.