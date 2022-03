BARNABÉ, Roger



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 8 février 2022, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédé monsieur Roger Barnabé, fils de feu dame Bernadette Dion et de feu monsieur Armand Barnabé. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves Barnabé et feu Régis Barnabé; ses petites-filles: Carol Ann Barnabé (Maxime Ouellet) et Kim Barnabé (Antonio Ortiz); ses arrière-petits-enfants: Samuel, Selena, Thomas, Lucas et Zackary; sa sœur Pauline Barnabé (Jean-Guy Charbonneau); son frère Alain Barnabé (Gaétane Morin); ses neveux et nièces: Anne Charbonneau (Réal Benoît), Simon Barnabé (Isabelle Beauchesne) et Nicolas Barnabé (Claudia Labonté) ainsi que de nombreux cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel infirmier et médical de l'hôpital St-François d'Assise ainsi que les intervenants de la résidence le Flandre. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 2 avril 2022, de 13 h 30 à 15 h 30. Suivra l'inhumation des cendres au cimetière St-Charles avec la famille.