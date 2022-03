DUBUC, Madeleine



À son domicile, le 6 mars 2022, à l'âge de 84 ans et 8 mois, est décédée subitement madame Madeleine Dubuc, fille de feu monsieur François Dubuc et de feu madame Virginie Matte. Elle demeurait à Donnacona. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h.Selon les mesures en vigueur, le port du masque est obligatoire. Madame Dubuc laisse dans le deuil ses filles: Nancy (Martin Robitaille), Diane et Chantal Dussault (Guy Lacroix); ses petits-enfants: Mathieu et Audrey Plamondon (Félix-Antoine Bolduc), Arianne Robitaille (William Gingras); le père de ses filles feu Gaston Dussault. Elle était la soeur et la belle-soeur de feu Françoise-Anne (Hervé Alain), feu Dina, feu Maurice (feu Rita Anctil), Edna Lachance; feu Jeanne-d'Arc Dussault (feu Oswald Beaupré), feu Gérard Dussault. Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, particulièrement Monique Richard et Jocelyne Paquet. Remerciements au Dre Johanne Frenette et à tout le personnel de la Résidence O'Sommet de Donnacona pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, G3L 1W1. www.santeportneuf.ca