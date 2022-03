PERREAULT, Denis



Au CHSLD Chanoine-Audet, le 30 janvier 2022, à l'âge de 69 ans et 4 mois, est décédé monsieur Denis Perreault, époux de madame Linda Gosselin, fils de feu madame Françoise Carrier et de feu monsieur Dominic Perreault. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.Les cendres seront déposées au cimetière Mont-Marie immédiatement après la cérémonie.Outre son épouse, madame Linda Gosselin, il laisse dans le deuil ses enfants: Roxanne (Tommy) et Jonathan (Josianne); ses petits-enfants: Maggie (William B.), Méganne, William, (le père des enfants feu Junior Verret) Loïc et Léonie; sa sœur: Monique (feu Marcel Beaulé); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Gosselin: Francine (feu Claude Aubin), Michel (Marie-Line) et Gaétan (Murielle); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le CHSLD Chanoine-Audet pour leurs soins de longue durée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Des Maladies du Cœur et AVC. Des formulaires seront disponibles sur place.