LATOUR, Louise Lavallée



À la Maison Michel-Sarrazin, le 23 décembre 2021, est décédée madame Louise Lavallée, épouse de feu monsieur André Latour et fille de feu monsieur Émilien Lavallée et de feu madame Alice De Lottinville. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Marc-André Latour (Carole Lirette) et François Latour (Lucie Durant); ses petits-enfants : Catherine Latour (Sassan Ghinani), Noémie Latour (Guillaume Laverdure), Sarah-Louise Latour (Marc Bouchard), Charles-André Latour, Samuel Lavoie, Geneviève Lavoie (Sénad Gracic), Élise Latour, Virginie Latour et Francis Latour; ses arrière-petits-enfants : Arthur, Agathe, Mathilde et Jeanne. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Merci à ma très chère amie Louise Grenier et Serge Robitaille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin, 124-801, Grande Allée ouest, Québec (Qc), G1S 1C1. Tél, 418-687-6084.