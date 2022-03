RACINE, Jean-Guy



À l'Hôpital du CHUL de Québec, le 22 janvier 2022, à l'âge de 89 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Jean-Guy Racine, époux de feu Madeleine Gingras. Fils de feu Médéric Racine et de feu Marie-Anna Paré, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses filles: Sylvie (Martin Bergeron) et Johanne (feu Martin Blanchet); ses frères et sœurs: Dominique (Denise Lavoie), feu Paul (feu Simone Boulé), feu Jeannette (feu Raoul Morand), feu Rita (feu Albert Simard), feu Jacqueline (feu Louis-Philippe Simard), feu Gilles (feu Catherine Simard), feu Véronique (feu Roland Lacroix) et feu Denise (Raymond Gagnon) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gingras. Il laisse également dans le deuil plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. Les arrangements funéraires ont été laissés aux soins du :La famille recevra les condoléances enLes cendres de M. Racine seront inhumées au cimetière Saint-Charles suite au service funéraire. La famille désire exprimer un remerciement tout spécial aux membres du personnel de l'unité de courte durée en gériatrie de l'Hôpital du CHUL pour les bons soins, leur grande générosité, leur compassion et leur grande humanité à l'égard de M. Racine. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Parkinson Québec. (245 Rue Soumande, Québec, QC G1M 3H6). Pour rendre hommage à M. Racine, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com