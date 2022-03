DESSUREAULT, Francine Guay



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 mars 2022, à l'âge de 78 ans et 3 mois, est décédée madame Francine Guay, épouse de monsieur Guy Dessureault, fille de feu madame Rose-Annette Laplante et de feu monsieur Edgar Guay. Elle demeurait à Lévis.Les cendres ont été déposées au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son époux, monsieur Guy Dessureault, elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc, Annie (Daniel Girard) et Jean-François (Sophie Bisson); ses petites-filles: Stéphanie, Émilie et Catherine Girard; son frère: Roch (Judith Doyon); ses beaux-frères et ses belles-soeurs de la famille Dessureault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses autres frères et soeurs: Charlotte (feu Valerio Costa), Gilles (Céline Labrie) et Martin. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre de réadaptation de Charny pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à un organisme de votre choix.