NADEAU, Mario



Subitement à la maison, le 14 mars 2022, à l'âge de 62 ans, est décédé Mario Nadeau, conjoint de Marie-Josée Tremblay, fils de feu Gérard Nadeau et de feu Thérèse Plante. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marie-Josée; ses fils: Alexandre (Joanie Gilbert) et Sébastien (Sophie Morin); ses petits-enfants: Rose, Romain et Florent; son frère Jacques Nadeau (Marie Claire Brochu); sa belle-mère Micheline Tremblay (feu Réjean Girard) et son beau-père Roger Lebreux (Ginette Pérusse); son beau-frère et ses belles-sœurs: Marie-Chantal Lebreux, Dominic Lebreux, Mélissa Girard (David Julien); ses neveux et ses nièces: Guillaume, Stéphane, Logan, Nicolas, Maryline et Marylou, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines des familles Nadeau et Plante, ses collègues de travail, ses voisins et de nombreux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (QC), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387. www.coeuretavc.ca.