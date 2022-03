MARCOTTE, Jacques



À son domicile, le 15 mars 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé dans la sérénité et entouré de l'amour des siens, monsieur Jacques Marcotte, époux de Diane Rouette, fils de feu monsieur Donat Marcotte et de feu dame Brigitte Arcand. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières.Monsieur Marcotte laisse dans le deuil outre son épouse, son fils Eric (Caroline Savard); sa sœur Pierrette (Roger Godin); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Rouette : feu Yvan (Francine Morisette) et Robert (Lorraine Petitclerc) et de la famille Lachance: feu Roger, Sylvie (Jocelyn Petitclerc) et Mario ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe des soins palliatifs à domicile, particulièrement Djino Gosselin et le Dre Lauréanne Goulet-Plamondon ainsi que François Blouin et Jonathan pour les bons soins prodigués, leur dévouement et leur générosité à notre égard. Merci à mes ami(e)s pour leur dévouement et support : Martine, Guylaine, Ginet et Jean-Luc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1.