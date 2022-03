PARD, Denis



À Québec, le 1er mars 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Denis Pard, époux de dame Nicole Dubé. Il demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière d'Amos, Abitibi.Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole et les enfants de celle-ci: Marie-Eve Sirois (Frédérick Baronet) et leur fille Charlie, Pierre-Alexandre Sirois (Karine Bélanger); ses frères, sa sœur et son beau-frère et ses belles-sœurs: Claudette, André (Nicole Bourque), Alain (Diane Dandurand), feu Lorraine (Jean-Paul Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dubé: Carole Dubé, Claudette Dubé (Claudette Lacasse), André (Line Julien), Sylvie (Jean-Marie Racine), Alain (Francine Levesque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Diabète Québec, 3750, boul. Crémazie Est, bureau 500 Montréal, QC H2A 1B6 https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/don-en-argent/formulaires/don-memoire/