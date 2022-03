GIROUX, Normand " Corneille "



À La Maison d'Hélène de Montmagny, le 17 mars 2022, à l'âge de 82 ans et 9 mois, est décédé monsieur Normand Giroux " Corneille ", conjoint de feu dame Josette Lamarre. Fils de feu dame Laurette Caron et de feu monsieur Lorenzo Giroux, il demeurait à Sainte-Perpétue de l'Islet. Il laisse dans le deuil sa fille Nancy Lamarre (Martin Caouette), ses enfants de cœur : Stéphane, Sonny (Francis Gagnon et leurs enfants : Pier-Alexandre et Mathias), Pascale (Lucien Morin). De la famille Giroux, il était le frère de : Raynald, feu Montcalm (Pierrette Dubé), feu Ginelle (Émilien Pelletier), feu Lisette (feu Jean-Marie Gagnon), Colette (Clément Pelletier), feu Clermont (Jocelyne Brunet), Mario (Maryse Bois). Également affectés par son départ son fidèle compagnon Charly, les membres des familles Chouinard et Lamarre, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à Raynald et Judith Mercier, ses précieux voisins, pour leur aide et leur soutien constant. Notre reconnaissance également au personnel soignant de la Maison d'Hélène pour les soins apporté avec un grand respect. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.. La famille vous accueilleraà compter de 12h30 auLes cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Perpétue.