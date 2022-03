SIMARD, Réal



À l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec, le 14 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé Monsieur Réal Simard, époux de feu dame Gisèle Dion. Il était le fils de feu dame Rose Côté et de feu monsieur Raoul Simard. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Nicole, Roch (Sophie Lebel), feu Pierre, Nancy (Steve Scotto D'anielo) et Éric ; ses petits-enfants : Anthony Scotto D'anielo (Jessica Filteau), Alicia Scotto D'anielo (Raphaël Puello), Vincent Simard (Justine Bouchard) ; ses arrière-petits-enfants : Vincenzo et Luca ; ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard et Dion ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 9h à 11hLes cendres de monsieur Simard seront déposées au columbarium La Seigneurie. La famille tient à remercier le personnel l'Hôpital de L'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués.