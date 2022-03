DÉNOMMÉ, Étienne



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Étienne Dénommé, époux de feu Valéda Bérubé. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Jean, Carole, Jacques et Dominic, ainsi que leur conjointe/conjoint: Marie-Andrée Forgues et France Dompierre; ses petits-enfants: Marie-Fée, Marie-Ange et Emmanuel Sanchez, Laurie-Raphaëlle Dénommé-Bégin, Jean-Michel et Déborah Dénommé, ainsi que leur conjointe/conjoint: ainsi que les arrière-petits enfants. Sincères remerciements à tout le personnel de la Résidence du Précieux-Sang. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. Faire un don. Une célébration aura lieu à la chapelle du complexe, à 12h30.Les proches recevront les marques de reconnaissances à la fin de la cérémonie.