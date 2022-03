LAJOIE, Marcel



À l'hôpital de l'Enfant Jésus de Québec le 9 mars 2022, est décédé à l'âge de 85 ans et 6 mois M. Marcel Lajoie, époux de Mme Cécile Deschênes; fils de feu Mme Rose-Anna Michaud et de feu M. Isidore Lajoie. Il demeurait à Sainte-Hélène de Kamouraska. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 25 mars 2022 de 19h à 22h, etde 9h à 10h40.et de là au crématorium. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée, Cécile, ses fils: Joël (Marie-Claude), Daniel (Isabelle), Bruno (Caroline); ses petits-enfants: Pier-Luc (Roxanne), Marc-Olivier (Gabrielle), Vanessa, Emmanuelle (Alexandre), Camille, Philippe (Claudia), Maxime, Laurie-Anne (Mathieu), Alexandre, Vincent, Rosalie (Alexandre), Guillaume; ses arrière-petits-enfants: Zack, Zoé, Xavier, William. Il était le frère de: feu Joseph-Émile (Rita Lévesque), feu Marie-Ange (feu René Pelletier), Raymond, feu Henri (feu Denise St-Pierre), feu Maurice (feu Micheline Thivierge), Agathe (feu Carlos Antonacci), l'Abbé Jacques, Suzanne (Paul Pelletier), Denise (feu Thomas Barbeau), feu Cécile, feu Céline (Michel Chénard), Lise, Jean-Guy. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Deschênes: Victorien (Gaétane Pelletier), Céline (feu Bertrand Ouellet) (feu Benoît St-Pierre), Françoise (Wilfrid Bouchard), Carmelle (Adrien St-Pierre), Rachel, Hélène (Réal Hudon), Magella (Marguerite Mignault), Lucie (Gilles Lechasseur); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Fabrique de Sainte-Hélène de Kamouraska 699, du Couvent, Sainte-Hélène-de- Kamouraska, Qc G0L 3J0. La direction des funérailles a été confiée à la