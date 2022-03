DUMONT, Marcel



Au CHUL, le 11 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 7 mois, est décédé monsieur Marcel Dumont, époux de madame Suzanne Morin, fils de feu madame Éléonore Bégin et de feu monsieur Pierre Dumont. Il demeurait à Sainte-Foy, autrefois de Pintendre.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 1 avril 2022, de 10 h 30 à 13 h 30.L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à 15 h 30. Outre son épouse, madame Suzanne Morin, il laisse dans le deuil ses soeurs: Rose (Adrien Dutil) et Alice (feu Laurent Bégin); sa belle-soeur Hilda Tardif, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre sa fille Josée, son frère Jean-Paul, sa soeur Jeannette (feu Gérard Dion) et son beau-frère Jean Morin. La famille tient à remercier le personnel du CHUL et de l'hôpital Laval pour les bon soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Institut Universitaire de Cardiologie et Pneumologie de Québec (IUCPQ). Des formulaires seront disponibles sur place.