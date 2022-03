TAMBOURGI, Dr Roland



Au CHUL, le 3 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé paisiblement entouré de l'amour des siens, monsieur Roland Tambourgi, époux de madame Jacqueline Tambourgi, fils de feu Joseph Tambourgi et de feu Octavie Assioun. Autrefois de Roberval, il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule samedi 26 mars 2022, de 9 h 30 à 12 h 30.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvain (Ariane Masquilier), Philippe et Sandra (Nicolas Fortin); ses petits-enfants: Luka et Yana Tambourgi, Tarek et Élora Tambourgi, Marie, Jeanne et Justine Fortin; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de Leyla (feu Henri Doumat), feu Alain (Mona Aris), Aïda et de Sonia. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean, 923, rue McNicoll, Roberval, Québec, G8H 1X2, (418) 275-8121 https://www.havredulacstjean.com.