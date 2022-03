LAFOND, Jeannine



À l'Hôpital Laval, le 20 février 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Jeannine Lafond, épouse de feu monsieur Frank Pigeon. Elle était la fille de feu madame Marie-Anna Bouchard et de feu monsieur Ludger Lafond. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymond Pigeon (Linda Larivière), Robert Pigeon (Marlène Martel), Frank Pigeon (Sylvie Sepentzis); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants: Alex, Stephanie, Kevin et Annie; ses frères et soeurs: Laval (Colette Bérubé), Claudette (feu Jean-Marie Boucher), Louisette Vézina (Gérard Michaud), Jean-Yves Vézina (Margot Lauzier), Thérère Vézina (Jean Genois) et Lise Bertrand; ses beaux-frères et belles-soeurs. Elle est allée rejoindre ses frères et soeurs ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée ainsi que plusieurs neveux et nièces et amis(es). La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval pour les bons soins et leur accompagnement à madame Lafond. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725, Chemin Ste-Foy, Québec, (Québec) G1V 4G5 www.iucpq.qc.ca