LAMBERT, Clément



Le 22 décembre 2021, entouré de sa famille dans le confort de sa maison à Ste-Agathe-de-Lotbinière, Clément nous a quittés dans la paix et la sérénité à l'âge de 88 ans. En premier mariage, il était l'époux de feu madame Jacqueline Champagne et de feu madame Flore-Ange Laroche en second mariage. Il était le fils de feu monsieur Fortunat Lambert et de feu madame Alfrédina Dumont. La famille vous accueillera aule samedi 26 mars de 9 h à 11 h.Il laisse dans le deuil son amie de cœur des trente dernières années, madame Marie-Paule Asselin, ses enfants: feu Rénald Lambert, Jacynthe Lambert (Daniel Gingras), Bertrand Lambert (Danielle Chabot), Martin Lambert (Amélie Tardif), Michel Houde (Micheline Vaillancourt), René Houde (Jacinthe Chabot), Yvan Lemieux (Diane Guillemette), Raymond Lemieux, Claudette Lemieux (Peter Larochelle), Claude Lemieux (Nancy Lafond); ses trente petits-enfants: Mathieu, Geneviève, Sophie, Francis, Célina, Aglaé, Delphine, Anthony, Gabriella, Nathan, Aby-Gaëlle, feu Jonathan, Josianne, Sonia, Rosalie, Sabrina, Samuel, Marisol, Mélanie, Geneviève, Jessie, Cynthia, Marie-Pier, Marie-Ève, Patricia, Andrew, Valérie, Jimmy, Cédric et Ludovic; ainsi que ses vingt-six arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs Lambert, les membres des familles Laroche, Champagne, Houde et Lemieux, plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines et sans oublier les membres de la famille de son amie de cœur Marie-Paule. Dons suggérés: Société canadienne du Cancer, https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr. La famille tient à remercier le Dr Denis Noël, le personnel de soutien à domicile du CLSC de Laurier-Station, le personnel de la Coopérative de solidarité de services à domicile de Lotbinière, le Regroupement des personnes aidantes de Lotbinière, les bénévoles de Présence Lotbinière ainsi que ses nombreux amis pour les bons soins prodigués et leur grand dévouement. La direction des funérailles est confiée à la