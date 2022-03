PELLETIER, Gérald



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 mars 2022 à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Gérald Pelletier époux de madame Laurette Coulombe. Fils de feu dame Exilda Saint-Hilaire et feu monsieur Raymond Pelletier, il demeurait à Saint-Cyrille-de-Lessard, comté de L'Islet. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses quatre enfants: Hélène (Bertrand Savard), Mario (Michèle Pelletier), Julien (Clémence Bonneau) et Guy (Patricia Beaudoin); ses 11 petits-enfants: Sindy (Jean-Frédéric Laroche), David (Amy-Sue Désormeaux), Natacha (Vincent Lachance), Stéphanie (Jean-Philippe Guimont), Pier-Luc (Audrey Carrier), Alexis (Émilie Caron), Mathieu, Jonathan (Roxanne Nadeau), Guillaume (Kim Picard), Alex, Jeanne; ainsi que ses 12 arrière-petits-enfants. Il était le frère et le beau-frère de: feu Georgette (feu Alfred Fortin), feu Claude (Lucille Thibault), Jeannine (Arthur Reinert), feu Noëlla (Louis Robitaille), Fernand (Louise Petit); de la famille Coulombe: feu Pierre-Paul, Suzanne (André Henri), Marc-André (feu Huberthe Bélanger), Marie-Berthe (Raynald Lord), Louisette (Patrice Viens), Carmen (feu Roland Bélanger), feu Louis-Albert (Ginette Caron), Nicole (Luc Corriveau), Paul-André, Gisèle (Jean-Yves Jacques), Colette, Richard (Denise Deschênes), Monique Bernier et Daniel Guimont (Raymonde Lord). Il laisse également dans le deuil plusieurs nièces et neveux, cousines et cousins, autres parents et ami(e)s. Merci à notre médecin de famille Dr Marie-Pier Brochu. Merci à l'équipe du service des soins à domicile du CLSC de St-Jean-Port-Joli pour vos bons soins. Merci à tout le personnel de l'Hôpital de Montmagny et au Dr Isabelle Coté pour son écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350 boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Fabrique de Saint-Cyrille, 291, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Lessard (Québec) G0R 2W0.Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi, jour des funérailles, à compter de 9h.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial " À l'ombre du clocher ".