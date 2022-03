GAMACHE, René



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 26 décembre 2021, est décédé en toute sérénité monsieur René Gamache, époux de feu madame Lucille Montminy. Entouré des siens, il venait tout juste de célébrer avec fierté ses 100 ans.La famille recevra le condoléances, en présence des cendres,de 9 h à 11 h 30 auIl laisse dans le deuil ses enfants: Louise, Élène (Michel Harvey), Jean (Emmanuelle Garnaud), Michèle et Pierre (feu Chantal Couture) (Sylvie Doire); ses petits-enfants : Léa, Philippe, Charlotte, Laurence-Édouard et Antoine ainsi que son arrière-petit-fils Tom. Il était le frère et beau-frère de feu Françoise (feu Lucien Robert), feu André (feu Jeannine St-Germain), feu Gérard (Rita Fortier), feu Thérèse (feu Léo Dallaire), feu Donat, feu François, feu Pauline (feu Benoît Desroches), feu Madeleine, Raymond (Lise Ruel), feu Irène (Noël Asselin), feu Paul-Émile (feu Louise Bissonnette) (Pierrette Bissonnette), Jean-Noël (Monique Lapointe) et feu Jacques. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Montminy : feu Roger (feu Lucienne Grenon), feu Yolande (feu Paul Blais), feu Thérèse (feu Paul Tremblay), feu Robert (feu Madeleine Bolduc), feu Père Jean-Paul O.P., Mariette (feu Dominic Morneau), feu Gertrude (Raymond Guérin), Denise (feu Léon Gosselin), Pierre (Micheline Blanchet), Simon (Francine Lavallée), feu André (feu Suzanne Roy) et Richard (Lucie Caron) de même que de nombreux neveux et nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Murray du Manoir Manrèse et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins prodigués à M. Gamache. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, Chemin Sainte-Foy, Québec (Qc) G1V 4G5, www.fondation-iucpq.org