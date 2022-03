ROCHEFORT, Jean



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 février 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Jean Rochefort, époux de madame Nicole Dumas, fils de feu madame Blanche Desharnais et de feu monsieur Joseph Rochefort. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h 30 à 15 h 15.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants : Pascale (Henri Tanguay), Dominique (Ted Gagnon) et Louis-Philippe (Julie Coulombe); ses petits-enfants : Jennifer (Maxim Proulx-Rivard), Jonathan (Ariane Aspirot), Jacob (Rose Rodrigue), Elodie (Alexandre Labonté), Antoine (Annie-Claude Huot) et Olivier; ses frères et sœurs : Marcel (Emilie Robert), feu Marie-Paule (Fred Lafontaine), feu Pierre (feu Françoise Bourgoin), feu Claude (Louiselle St-Laurent) et feu Guy (feu Claire Racine); ses beaux-frères et belles-sœurs : Rémi Dumas (Flore Hébert), Johanne Dumas (Jean Lacroix) et Marie-France Dumas (Herwig Hesse), ainsi que de nombreux neveux, nièces, et ami(es). Un merci tout spécial au personnel soignant des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.