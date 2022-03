LEMELIN, Jacques



À son domicile, le 12 mars 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jacques Lemelin, en présence de son ange-gardien madame Raymonde Gagné. Demeurant à Lévis, secteur Saint-Romuald, il était le fils de feu Hervé Lemelin et de feu Simone Lemay. Outre son ange-gardien, madame Gagné, il laisse dans le deuil ses enfants: Josée (Claude Lemay) et Steve (Sabrina Bilodeau); ses petits-enfants: Mathis, Antoine, Charles-Erik, feu Benjamin, Izak, Maxim et Mélodie. Il était le frère de Louise (Pierre Hamel) et de feu Hélène. Il laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, les membres de la famille Gagné et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 13 h 30.