GIROUX, Roger



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 20 mars 2022, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Roger Giroux, époux de madame Diane Morin. Il était le fils de feu madame Simone Tremblay et de feu monsieur Jean-Baptiste Giroux. Il demeurait à L'Ange-Gardien. La famille vous accueillerade 13h à 15h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de L'Ange-Gardien, Chemin Lucien-Lefrançois. Monsieur Giroux laisse dans le deuil son épouse madame Diane Morin ; ses enfants : Mireille (Jules Rancourt), Manon et Daniel (Josée Lemay) ; ses petits-enfants : Christophe (Carolane Thibault) et Alexia Rancourt (David Grégoire), Simone et Evelyne Sarrazin (leur père Janik Sarrazin) et Maude Giroux (sa mère Sandra Côté) ; son arrière-petit-fils Hubert Grégoire ; ses frères et sœurs : Thérèse, Rosaire (Marthe Allard), Jacqueline (Lorenzo Labbé), Jean-Guy, Jeanne D'Arc (Pierre Paquet), Noël (Rachel Morin), Cécile, Rose et Aline (Yvon Blouin) ; sa belle-sœur Suzanne Chantal (feu Marcel Giroux) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Morin : Denis (Hélène Émery), Langis (Manon Paquet) et Monelle ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au Dr Pierre Boutet ainsi qu'à tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne de Beaupré, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Ste-Anne-de-Beaupré, 11000 rue des Montagnards, Beaupré (Qc) G0A 1E0