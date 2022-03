DROUIN, Benoit



À Frampton, le 11 mars 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé accidentellement M. Benoit Drouin, époux de dame Diane Drouin, fils de feu Jean-Marc Drouin et de feu Jeanne d'Arc Bellavance. Il demeurait à Saint-Odilon. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Marie-Ève (Jonathan Demers), David (Marie-Ève Vachon), Stéphanie (Jacques Labbé) et Jean-René (Amélie Plante); ses petits-enfants: Thierry, Daphnée et Camille Allen, Emrick, Lauralie et Alexia Drouin, Eliana, Sarah-Kim, Louis-Félix et Amélia Labbé, Sophia, Livia et Julia Drouin; ses frères et sœurs: Roxanne, Sylvie (André Labbé), Martin (Jacinthe Baillargeon), Hélène (Gilles Drouin), Carmen (Pierre Nadeau), Ginette (Pierre Pépin), Ruth (Bruno Roy) et Réginald (Hind Abboubi); ses beaux-frères et belles-sœurs: Roger (Suzanne Audet), feu Louise (Réal Asselin), Gilles (Hélène Drouin), Raynald (Aline Fournier), Bertrand (Gisèle Bisson), Léandre (Céline Marcoux), Alain (Julie Ouellet) et Sylvie (Marc Guérin). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi, le 25 mars de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h 30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Club Parentaide Beauce-Centre (390-A Rue Principale, Saint-Jules, QC G0N 1R0) : https://clubparentaide.com/