LALIBERTÉ, Clémence Fortin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 8 mars 2022, à l'aube de ses 64 ans, est décédée madame Clémence Fortin, épouse de monsieur Réal Laliberté. Elle était la fille de feu Clément Fortin et de feu Henriette Lachance et demeurait à Saint-Anselme. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Véronique, Frédéric (Vicki Henry) et Jérôme (Caroline Dion); ses petits-enfants: Samuel, Pierre-Olivier et Justine Drolet, Philippe et Jonathan Laliberté; ses frères et sa soeur: Daniel (Johanne Casista), Alain (Line Deblois), Richard (Suzanne Grégoire), Carole (Bernard Roy) et Steeve (Nathalie Bisson); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Laliberté: Marcel (Liliane Lamontagne), Rose-Aline (Philibert Fournier), Estelle (Alphonse Godin), Benoît (Lise Rousseau), Huguette (Gilles Gravel), Bibiane (Jean-Guy Bernier), Jean-Luc (Jocelyne Cauchon), Roger et feu Francine; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. En respect avec les mesures sanitaires, la famille vous accueillera auà compter de 10h.La direction a été confiée à