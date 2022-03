PIGEON, Florent



À L'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mars 2022, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Florent Pigeon, conjoint de feu Micheline Carrier. Il était le fils de feu Adélard Pigeon et de feu Yvonne Théberge. Il demeurait St-Raphaël-de-Bellechasse.La famille recevra les condoléances aude 9h30 à 10h50.Les cendres de monsieur Pigeon seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil ses fils: Stéphane et Sébastien (Kate Bonneau); son petit-fils : Lyam; les filles de sa conjointe : Manon Poitras (Benoit Archambault), Sylvie Poitras (Mario Aubert), Josée Poitras (Stéphan Hamilton) et Christine Poitras (Benoit Laflamme) ainsi que les petits-enfants du côté de sa conjointe. Il était le frère de : Normand (Gladys Pelley), feu Yvon, feu Conrad (Carole Fortin), feu Urbain (feu Anne Richard), Diane (Maurice Laflamme), Andréa (Gaétan Gagnon) et sans oublier son ex-conjointe Hélène Guay (Paul Sauvé) ainsi que ses neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Hélène Guay pour sa disponibilité, son soutien et son dévouement tout au long de cette épreuve, sans oublier l'équipe des soins palliatifs du 4e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur travail remarquable. Monsieur Pigeon a été confié pour crémation à la Maison Funéraire Roy & Rouleau inc., 6, rue de la Fabrique, Armagh.