RIVARD, Cécile



À Québec, à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Jeffery Hale, le 2 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Cécile Rivard, fille de feu Paul-Émile Rivard et de feu Marie Lincourt.Elle laisse, dans le deuil, sa sœur Thérèse (André Pouliot), sa belle-sœur Marthe Borduas (feu Grégoire); ses frères: Georges (Claire Infante), Michel, André (Pauline St-Hilaire), François, Pierre (Lorraine Juneau), Paul (Claire Biron); sa tante Clarisse Lincourt; ses cousins et cousines des familles Rivard et Lincourt; ses nièces et ses neveux, ses petites-nièces et ses petits-neveux et de nombreuses personnes dont elle a été l'amie et qui l'ont honorée de leur amitié. L'a précédée, dans l'autre monde, son frère Grégoire. Ses proches recevront les condoléances, entre 12 h 30 et 14 h 30,L'inhumation des cendres, dans le cimetière paroissial, se fera à une date ultérieure, en présence de sa famille. La famille remercie vivement les amis de Cécile, femmes et hommes, qui l'ont entourée de leur amour au cours des dernières semaines de sa vie, tout particulièrement Luce et Suzanne pour leur affectueux dévouement de tous les instants. Elle remercie aussi tout le personnel soignant qui s'est occupé de Cécile, depuis le début de sa lutte contre sa maladie. Tout message de condoléances peut être acheminé à la Coopérative funéraire des Deux Rives. Tout envoi de fleurs peut être remplacé par un don à l'Institut du cancer de Montréal: www.icm.qc.ca ou à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec : Inscription en ligne - Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (jedonneenligne.org)