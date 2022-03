HAINS, André



Au CHSLD Notre-Dame-De-Lourdes, le 19 mars 2022, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur André Hains, époux de madame Marguerite Brassard et fils de feu monsieur Majella Hains et de feu madame Blandine Miller. Il demeurait à Québec.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants : Line (Guy Gagnon), Denis (Marlène Gingras); ses petits-enfants : Audrey Gagnon (Jérémie Juneau) et Stéphanie Gagnon (Damien Van Der Windt); ses arrière-petits-enfants : Lya et Zack Van Der Windt; ses frères et sœurs : feu Paul-Armand (Lucille Traversy), feu Yolande (feu Paul St-Laurent), feu Gaston (feu Lucie Bélanger), feu Georgette (feu Pierre Picard), Gilles (feu Renée Leclerc), feu Louis-Jacques (Marie-Marthe Lemoine), feu Yvon (Gemma Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jean-Guy Brassard, feu Rosaire Brassard (feu Antoinette Lapenna), Gisèle Brassard (feu Claude Moreau), feu Yvon Brassard (feu Paulette Sirois), Claude Brassard (Gisèle Massé), feu François Brassard, feu Colette Brassard (feu Sylvio Fournier), Monique Brassard (feu Gaby Gosselin), Diane Brassard (Jean-Paul Richard) et feu Pierre Brassard (Lili Larose). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier sincèrement le personnel du 7e étage du CHSLD Notre-Dame-De-Lourdes pour les bons soins prodigués et leur humanisme, plus particulièrement le Dr. Vézina. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3.