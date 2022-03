BERNARD, Soeur Jacqueline

Ursulines

(Sr Marie du Perpétuel-Secours)



Aux Jardins d'Évangeline, le 12 mars 2022, à l'âge de 99 ans, dont 77 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Jacqueline Bernard (Sr Marie du Perpétuel-Secours), fille de feu monsieur Joseph Bernard et de feu dame Clémentine Poirier. Elle était native de Balmoral, N.-B.L'église sera ouverte pour les témoignages de sympathies à partir de 12h45. L'inhumation se fera à une date ultérieure au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre les membres de sa famille religieuse, Sœur Jacqueline laisse dans le deuil son frère Jean-Marie Bernard (Judy), sa sœur Georgette Mockler (feu Douglas) et sa belle-sœur Camilla (feu Maurice), ainsi que ses neveux et nièces. L'ont précédée dans la tombe, ses frères et sœurs: Adolphe, Ludger, Marthe, Louis, Ephrem, Gabriel, Géraldine, Yolande, Simone, Roger, Paul, Victor et Maurice. (Chose étrange, Paul et Géraldine sont décédés un 12 mars). Les Ursulines et la famille remercient sincèrement le personnel de l'Oasis (maison de soins des Jardins d'Évangeline) qui ont accompagné Sœur Jacqueline avec tant d'attention et d'amour. Les témoignages de sympathie peuvent se traduire par l'offrande de messes à l'intention de sœur Jacqueline ou par des dons à Les Œuvres Marie-Guyart, 1358, rue Barrin, Québec (Qc) G1S 2G8.