BLAIS, Léopold



Au CHSLD Côté Jardins, le 13 mars 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Léopold Blais, époux de dame Claudette Beaudoin. Il était le fils de feu Valéda Blouin et de feu Odilon Blais. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 9h30. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Christian (France Martel) et Martin; ses petits-enfants: Marie-Ève (Olivier Giasson) et Anne-Sophie (Jean-Christophe Murray); ses 4 arrière-petits-enfants: Élie, Alexis, Maggie et Léo. Il était le frère de feu Roland (feu Evelyne Turgeon), feu Lionel (feu Rita Pouliot), feu Lorenzo (feu Gisèle Brousseau), feu Georges (feu Béatrice Busque), feu Robert (feu Louise Lawler), feu Germaine, feu Gaston (feu Alice Lapointe), feu Aline (feu Marcel Godbout). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Beaudoin : feu Jean-Claude (feu Irène Coulombe), Jocelyne (Gilles Tremblay), Denis (Sylvie Tardif), Élaine (Marcel Vézina); ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Côté Jardins, 4e Montagne, pour les soins et leurs attentions apportées à monsieur Blais pendant ces 3 dernières années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 10-450, av. Saint-Jean-Baptiste, Québec (Qc) G2E 6H5 - tél. : 418-683-2323.