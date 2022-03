GIGNAC, Léo



À son domicile, le 11 février 2022, est décédé à l'âge de 78 ans, monsieur Léo Gignac, époux de dame Dolorès Moisan, fils de feu monsieur Georges Gignac et de feu dame Lucienne Dufresne. Il demeurait à Saint-Gilbert. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance en présence des cendres à lavendredi le 25 mars de 19h à 21h etL'inhumation suivra à une date ultérieure. Outre son épouse, monsieur Gignac laisse dans le deuil ses enfants : Véronique (Simon Arcand), Sébastien (Roxanne Trottier), Elisabeth (Richard Genest) et Émilie (Jean-François Croteau); ses petits-enfants : Mégan, Alexis, Édouard, Albert, Lou, Norah et Eyden; ses frères et sœurs : feu René (Denise Bédard), Laurier (Louiselle Paquin), Michel (feu Jocelyne Boudreau), Ghislyne (Pierre Lorrain), Isabelle (Denis Couturier), Hélène et Clément (Jocelyne Duval); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Moisan ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), 2725, chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5 https://iucpq.qc.ca/