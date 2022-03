GILBERT, Lise



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 17 février 2022, s'est éteinte doucement, à l'âge de 82 ans et 11 mois, madame Lise Gilbert, épouse de Ghislain Fortin. Elle était la fille de feu Patrick Gilbert et de feu Juliette Larouche. Native de Hébertville, elle demeurait à Lévis (secteur St-Nicolas). Outre son époux, Lise laisse dans le deuil ses 6 précieux enfants: feu Yves, Chantal (Robert Larin), Carl (Patricia Gual), Josée (François Hamel), Sandra (Barthélémy Pineault) et Sophie (David Lépine). Elle était la grand-mère de 14 petits-enfants adorés: feu Mariange, feu Jérémie, Marjorie, Louis, Laurie, Maude, Judith, Liana, Gabrielle, Catherine, Marie-Jeanne, Camille, Megan et Audrey. Elle était aussi la sœur de feu Paul-Régent (feu Angèle Lapointe, Denise Blanchard), feu Camille (feu Réjeanne Guérin, Rachelle Tremblay), Hubert (feu Pauline Vaillancourt), Marcel (feu Jane Cangelogi, Margaret Cangelosi), Jean-Guy (feu Brigitte Girard), Gaétane (Michel Rioux), Léo (Cécile Bouchard), Joachim (Agathe Côté), Vincent (Lorraine Bouchard), Michel (Véronique Tremblay) et André (Madeleine Fortin). Elle était également la belle-sœur de la famille Fortin: feu Tony (feu Rita Dufour), Émilienne (feu Bertrand Couture), Germain (Thérèse Pouliot), Ludovic (Roseanne Coté), Raymonde (Jean Lamy) et Jacynthe; ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis(es). La famille recevra les condoléances àà compter de 9h.La famille tient à remercier toutes les personnes qui, par leur présence et leurs soins, ont contribué à faciliter les derniers moments de Mme Gilbert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer.