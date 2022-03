DUVAL, Claude



À l'Hôtel Dieu de Québec, 15 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédé paisiblement monsieur Claude Duval, époux de feu Nicole Dussault et compagnon de vie de Claire Guay. Il était le fils de feu Henri-Louis Duval et de feu dame Dolorès Drouin. Originaire de Thetford Mines, il demeurait à Charlesbourg. Il laisse dans le deuil sa compagne Claire Guay; ses enfants: Christian (Julie Morin) et Alexandre ainsi que la mère de ses enfants feu Solange Poulin; ses quatre petits-enfants dont il était fier: Hugo, Maxine, Masha et Clara Duval; ses frères et sa sœur: Josette (Jocelyn Boily), Mario (Louise Lemieux) et Richard (Elizabet Clark); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Dussault: Francine (Michel Gagnon) et Sylvie (Jean Tremblay): les enfants de sa conjointe: Martin Auger (Caroline Giethoorn) et Annie Auger (Sylfranc Côté); ses beaux-frères et belles sœurs de la famille Guay: Jacques (Diane Grenier), Yves (Claire Robitaille), René (Lynda Simoneau), Nicole (Richard LeFrançois), Richard (Francesca Penserini) et Mireille (Denis Gauvin), plusieurs neveux, nièces autres parents et amis(es). Claude était reconnu pour son entregent, sa grande générosité et son positivisme incroyable. Il a œuvré comme bénévole durant plusieurs années à la maison Michel Sarrazin. Il a affronté la maladie avec sérénité et a apprécié la bonne compagnie jusqu'à la fin. La famille accueillera les condoléances aule vendredi 25 mars 2022 de 18 h à 20 h etde 9 h à 11 h.Monsieur Duval sera porté à son dernier repos à un moment ultérieur.Sincères remerciements à toute l'équipe de soins du 8e et 4e étages du centre hospitalier Hôtel-Dieu pour l'excellence des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux soins palliatifs du centre hospitalier Hôtel-Dieu. Dons In Memoriam - Fondation du CHU de Québec (fondationduchudequebec.org)