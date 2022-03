VEILLEUX, Simone



À l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce, le 22 février 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Simone Veilleux, épouse en premières noces de feu monsieur Didace Côté et en secondes noces de feu monsieur Marcel Mathieu, décédé le 14 mars 2022, fille de feu Marie-Anne Boucher et de feu Elzéard Veilleux. Elle demeurait à Beauceville, autrefois de Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denis (Lucette Caron), Christiane (feu Dominique Lambert, Bernard Blanchard), Serge (Denise Pichette), Sylvie (François Lessard), Danielle (Michel Fecteau), Mario (Julie Jacques) et Pierre Côté; ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants qu'elle chérissait; son beau-frère Raymond Côté (feu Dorothée Boivin); les enfants de son époux: André (Louise Leboeuf), Claude (Louise Cantin), Sylvie (René Bolduc), René et Louise Mathieu; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs, tous décédés: Henri, Thérèse, Jean, Marguerite, Jacqueline, Maurice et Gisèle; ainsi que plusieurs beaux-frères et belles-sœurs également décédés.Sincères remerciements au personnel de la Résidence La Beaucevilloise, où elle a vécu pendant quatre ans et demi heureuse et bien entourée ainsi qu'au personnel de l'Hôpital de Saint-Georges de Beauce pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Beauce-Etchemin, 1515, 17e Rue, Saint-Georges (Québec), G5Y 4T8, tél.: 418 228-2031, poste 37936, www.fondationsantebe.com.