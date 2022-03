BUSSIÈRES, René



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 14 mars 2022, à l'âge 89 ans, est décédé monsieur René Bussières, époux en premières noces de feu madame Gisèle Gosselin et en secondes noces de feu madame Huguette Bernard. Il était le fils de feu Philippe Bussières et de feu Adéla Laliberté et demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marlène (Daniel Gosselin) et Linda (Claire Gaudreault); ses petits-enfants: Chantal (Doris Tremblay), Andréanne (Alexandre Rioux) et Carl (Sabrina Larochelle); ses arrière-petits-enfants: Ève et Emerick; ses frères et sa soeur: Raynald (feu Marthe Guay, Lucia Charland), feu Yvan (feu Claire Bordeleau), feu Yvette (feu Roger Forget) et feu Raymond (feu Denise Laprise); ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Gosselin et Bernard; ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches, https://prqca.ca/faire-un-don/.à compter de 11h.