LANGLOIS, Thérèse Lemelin



Au CHSLD de St-Fabien de Panet, le 6 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 8 mois, est décédée Madame Thérèse Lemelin, épouse de Monsieur Fortunat Langlois. Elle demeurait au CHSLD de St-Fabien de Panet et auparavant à St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Fortunat Langlois, ses enfants: Diane (André Laferrière), Marthe, feu Denis, Bernard, Florence (Serge Proulx), Lucie, François (Ann Griffin), Carmen (Yves Roberge); ses petits-enfants: Mohira et David Laferrière, Audrey Langlois, Jean-Philippe et Catherine Proulx, Annie et Alexandra Gauthier, Cristal et Christopher Langlois, Michael Aaron Léonard, Charles Roberge; ainsi que ses 8 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de feu Jean-Paul (Louise Auclair), feu Gisèle (Roméo Talbot), feu Monique (feu Roger Prévost), feu Gabrielle (Jean-Guy Talbot), Marie-Jeanne (feu Paul Lamontagne). De la famille Langlois, elle était la belle-sœur de: Marie-Claire (feu Jean-Luc Pouliot), feu Marguerite (Raphaël Mercier), feu Marie-Paule (feu Roch Labrecque), Gérard (feu Françoise Côté), feu Hélène, Sr Gisèle et feu Laurent. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association d'Alzheimer Chaudière Appalaches; https://www.alzheimerchap.qc.ca/pages/faire-un-don ou à la Fabrique de Saint-Paul de Montminy. La direction des funérailles a été confiée à la