GARNEAU, Pauline



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 27 février 2022, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Pauline Garneau, épouse de monsieur René Breton, fille de feu Jules Garneau et de feu Adéla Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux René; son fils Steve (Lysandre Langlois); sa petite-fille Marie-Pier; son frère et sa sœur: Jean-Louis (Denise Lacombe) et Jacqueline (feu Alexandre Girard); son beau-fils Patrick (Joyce) et leurs enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Breton, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédé ses frères et ses sœurs: Germaine (Gérard Lee), Simone (Goudiace Lachance), Jules (Simone Saint-Michel), Marie-Paule (Hachille Magnan), Marthe (Lucien Savard), Carmélien (Georgette Couture), Jeanine, Lucille (Raymond Picard) et Thérèse (Edmond Lachance). La famille tient à remercier le personnel de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'IUCPQ), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999. www.fondation-iucpq.org