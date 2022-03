Canal Welland: ouverture de la saison de navigation jeudi

La 64e saison de navigation de la voie maritime du Saint-Laurent sera ouverte jeudi avec le passage du premier bateau de l’année au canal Welland, à St-Catharines, en Ontario.

Une cérémonie officielle se tiendra à l’occasion et rassemblera des représentants du gouvernement fédéral et des deux corporations canadienne et américaine, selon la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent (CGVMSL).

«Ce sera alors l’occasion pour la Corporation de partager leurs attentes sur l’année 2022 et d’expliquer la place de la voie maritime dans la relance économique du Canada et son rôle dans la chaîne d’approvisionnement mondiale», a indiqué l’organisme.

Le premier navire à transiter par le canal Welland sera le vraquier de classe Trillium CSL Welland sur lequel une «impressionnante» œuvre d’art sera dévoilée, a-t-on précisé.