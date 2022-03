DUSSAULT, Gilles



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 23 février 2022, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Gilles Dussault, conjoint de madame Céline Lepage, fils de feu Alfred Dussault et de feu Juliette Mc Guire. Il demeurait à Sainte-Brigitte-de-Laval. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Lynda Dussault, Brigitte, Steve et Sandra ainsi que Sonia Gallant et Kathy Gallant (Guy Beaudin); ses petits-enfants et arrière-petits-enfants; les enfants de sa conjointe: Dave Tremblay (Audrey Létourneau), Nathalie Tremblay (Rémi Bédard) et Julie Tremblay (Simon Lortie); les petits-enfants et arrière-petits-enfants de sa conjointe; ses frères et soeurs: Yvette (feu Wilfrid Paquet), feu Michel (Lorraine Baron), feu Lucien (Céline Nadeau), Aimé, feu Louis (Lise Nadeau), feu Clément (Claudette Nadeau), feu Denise, feu Henri (Daniel Gaudreault), Marc (Marie Côté), Bertrand (Suzanne Trudel), feu Bruno (Francine Couture) et Robert (Lise Vaillancourt) et Lucie (Yvon Dumont); sa belle-mère madame Yvette Lévesque (feu Jean-Guy Lepage); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lepage: Tony (Louise Pouliot), Denise (Jean Deslauriers), Danny (Yvan Roy), David (Christine Bédard), Sylvie (Jacques Viens) et Toby; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de l'unité des soins palliatifs au 8e étage de l'Hôpital Saint-François-d'Assise pour les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein.de à compter de 13 h.