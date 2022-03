RICHER, Fernand



Au CHUL de Québec, le 6 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernand Richer, époux de feu dame Louise Naud, fils de feu monsieur Henri Richer et de feu dame Hélèna Petitclerc. Il était natif de Saint-Marc-des-Carrières.L'inhumation suivra à une date ultérieure. La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Monsieur Richer laisse dans le deuil ses enfants : feu Gaétan (Lise Marcotte), feu Denis, Gilles (Manon Vallée), Yves (Ginette Thibault), Nicole (Yves Montambault) et Tony (Nancy Leduc); ses petits-enfants : Cynthia, Joany, Jessica, Vanessa, Alexis et Nicolas; ses arrière-petits-enfants : Maéva, Elliot, Miko, Pénélope, Mayson, Ludovic; ses frères et sœurs : feu Roséda (feu Marcel Laframboise), feu Roger (feu Catherine Gendron), Jeanne-Mance (feu Jacques Laframboise), feu Germaine (feu Fernand Marcotte), Denise, feu Jeannette (feu Yvon Sauvageau) et feu Marcel (feu Jocelyne Lamothe); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Naud : Jean-Paul (feu Antonia Naud), feu Jean-Noël (feu Jeannine Arcand), feu René (feu Léa Rivard), André (feu Madeleine Carreau), Robert (feu Pierrette Therrien), feu Claire (feu Gérard Naud), feu Jacques (Lise Tessier), feu Jeannine (Louis Perreault), Léonce (Lucia Godin), Rachel, Yvon (Claire Grandbois) et Marie-Paule (Jacques Loranger) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du Manoir de Cap-Santé pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 ou https://fsssp.ca/. Des formulaires seront disponibles à l'église.