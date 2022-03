LE ROYER-PASCAL, Lise



À l'Auberge aux 3 Pignons, le 23 janvier 2022, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Lise Le Royer. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean-Guy Pascal ainsi que la fille de feu madame Madeleine Roy et de feu monsieur Antonio Le Royer. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 9h au centre commémoratifMadame Le Royer laisse dans le deuil ses enfants: Mario (Marie Hébert) et Manon (Richard Bélanger) ses petits-enfants: Amélie (Frédéric Dumas) et Sophie; ses frères et sœurs: feu Laurent (Yolande Boutin), Mariette (feu Guy Letourneau), André, Diane (Claude Simard) et Gaétan (Renée Lebel); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Pascal: Raymond (Lucille), Jeannine (feu Paul), Denise (feu Élzéar), Micheline (Luc), Louisette (Jacques) et Diane (feu Richard); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de L'Auberge aux 3 Pignons pour les bons soins prodigués ainsi que leur dévouement. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca