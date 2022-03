Conflit en Ukraine: le Canada va augmenter ses exportations de pétrole

Le Canada a annoncé jeudi une augmentation de ses exportations de pétrole pour répondre «aux demandes d'aide» de ses «alliés, aux prises avec des pénuries» en raison du conflit en Ukraine. Canada a annoncé jeudi une augmentation de ses exportations de pétrole pour répondre «aux demandes d'aide» de ses «alliés, aux prises avec des pénuries» en raison du conflit en Ukraine.

• À lire aussi: Ukraine: Kadyrov assure que ses forces ont capturé la mairie de Marioupol

• À lire aussi: [EN DIRECT] Un mois de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

• À lire aussi: Enlisement russe en Ukraine: «la réponse est dans la tête de Poutine»

En 2022, «l'industrie canadienne a la capacité d'augmenter progressivement ses exportations de pétrole et de gaz d'environ 300 000 barils par jour (200 000 barils de pétrole et 100 000 barils d'équivalent pétrole par jour de gaz naturel), afin de remplacer le pétrole et le gaz russes», a indiqué Jonathan Wilkinson, ministre canadien des Ressources naturelles, dans un communiqué.

Plus de détails suivront.