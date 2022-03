COVID-19: les programmes de soutien ont fait reculer la pauvreté au Canada

Les programmes de soutien gouvernementaux liés à la pandémie de COVID-19 ont contribué à réduire de manière significative le taux de pauvreté au Canada, selon les résultats de l’Enquête canadienne sur le revenu de 2020, dévoilés mercredi.

Les prestations fédérales d’urgence et de relance ainsi que mesures décidées par les provinces, les territoires et les municipalités ont beaucoup atténué les répercussions de la pandémie sur les plus vulnérables.

Ainsi, le taux global de pauvreté du Canada est passé de 2019 à 2020 de 10,3 % à 6,4 %, un recul constant depuis les 14,5 % enregistrés en 2015, faisant sortir de la pauvreté pas moins de 1,4 million de Canadiens.

Grâce aux programmes de soutien, le taux de pauvreté des enfants a été réduit de moitié en une année, passant de 9,4 % en 2019 à 4,7 % l’année d’après, alors que 332 000 enfants ont quitté le gouffre de la pauvreté.

Chez les aînés, la pauvreté a également reculé, puisque le taux de pauvreté était établi à 3,1 % en 2020, contrairement à 5,7 une année plus tôt, ce qui fait que 162 000 personnes âgées de moins vivent dans la pauvreté partout au pays.

«Les mesures que le gouvernement a rapidement mises en œuvre ont aidé des Canadiens à sortir de la pauvreté, alors que la pandémie aurait pu les faire basculer dans le gouffre», a indiqué la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould.

«Le rapport publié aujourd'hui est encourageant, mais nous savons qu'il reste encore du travail à faire pour réduire la pauvreté au Canada et garantir une reprise inclusive», a ajouté la ministre Gould.