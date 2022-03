VANDRY, Jeannine



À l'hôpital St-Sacrement, le 14 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Jeannine Vandry, épouse de monsieur Paul Beauchemin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 avril 2022 de 11 h à 12h30.et de là au cimetière St-Charles pour l'inhumation. Elle laisse dans le deuil, son époux Paul ainsi que les membres de sa famille; ses frères: André (Monique Carrière) et Yvon (Nicole Lachance); ses neveux et ses nièces: Lucie Vandry, Jean-François Vandry, Pierre Vandry (Nadine), Claudine Vandry (Martin) et Martin Vandry (Annie); les enfants de ses neveux et de ses nièces: Samuel, Sarah-Jeanne, Guillaume, Émily et Rose ainsi que sa bonne amie Louise Roy et plusieurs cousins, cousines, autres parents ami(e)s. Un remerciement tout particulier au personnel de l'hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués et leur grand humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diabète Québec, 500- 3750, boulevard Crémazie Est, Montréal (QC), H2A 1B6, tél.: 514-259-3422 ou 1-800-361-3504, web: https://www.diabete.qc.ca/fr/diabete-quebec/dons/ ou encore à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (QC) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, web : www.cancer.ca