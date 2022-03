GINGRAS, Lorry



En Suisse, le 25 décembre 2021, à l'âge 49 ans, est décédée madame Lorry Gingras, conjointe de Ferruccio Maenza, fille de feu monsieur Raymond-Marie Gingras et de dame Julienne Moisan. Elle demeurait en Suisse. La famille recevra les condoléances au salon de lade 8h30 à 10h30.Madame Gingras laisse dans le deuil son conjoint Ferruccio Maenza; sa mère: Julienne Moisan; ses enfants: Luca, Mirco, Léa et Juliette; ses frères: Réal (Marlène), Yves (Léna), Michel (Édith) et Dany (Chantal); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le soutien de leur entourage. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société du cancer. https://cancer.ca/fr/