Début du tournage de «Plan B 4» avec Pier-Luc Funk, Patrice Robitaille et Évelyne Rompré

Pier-Luc Funk s’est glissé jeudi, au premier jour de tournage de la quatrième saison de «Plan B», dans la peau d’un homme de 24 ans en pleine déroute.

On a profité des premiers tours de manivelle pour dévoiler le reste de la distribution, qui s'appuie sur Jean-Michel Anctil, Mathieu Baron, Marc Beaupré, Rose-Anne Déry, Josée Deschênes, Étienne Galloy, Patrice Robitaille, Évelyne Rompré et Mounia Zahzam.

Le tournage va se poursuivre jusqu’au 10 juin en vue du dévoilement des épisodes la saison prochaine dans le volet VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

Les six épisodes ont été écrits par Jacques Drolet et Jean-François Asselin. Ce dernier réalise aussi cette production de KOTV s’intéressant à Jessy (Pier-Luc Funk), qui sitôt après avoir recouvré sa liberté après trois mois de réclusion pour de petits vols, replonge dans la criminalité. En parallèle, il souhaite la réconciliation de son père désabusé (Patrice Robitaille) et de sa mère (Évelyne Rompré), aux prises avec un problème de toxicomanie.

En contactant l’agence Plan B, Jessy croit être en mesure de faire du fric facilement et de changer sa trajectoire ainsi que celle de ses proches. Il veut aussi en profiter pour se rapprocher de son amour de jeunesse, Pamala (Mounia Zahzam). Il va toutefois avoir du fil à retordre avec les frères Dupuis (Mathieu Baron et Marc Beaupré), qui font la loi dans le quartier et intimident son meilleur ami Dave (Étienne Galloy).

Plusieurs renouvellements

ICI Télé a aussi annoncé jeudi plusieurs renouvellements de ses fictions.

Ainsi, les séries «Doute raisonnable» et «Sans rendez-vous» d’Aetios Productions auront droit à une deuxième saison, tout comme «Lou et Sophie» de Passez Go qui obtient le même feu vert pour le tournage d’une suite.

«L’œil du cyclone» de KOTV en sera à sa troisième mouture, alors que les productions «Les Mecs» (A Media) et «Six degrés» (Encore Télévision) pourront conclure leur parcours avec une troisième saison.

