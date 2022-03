Des chantiers routiers de 99 M$ à Lévis cette année

La Ville de Lévis, qui investira 99 M$ dans ses infrastructures souterraines et ses chaussées en 2022, poursuivra son opération « massive » d’asphaltage afin de rattraper le retard.

Cette année seulement, elle injectera près de 22 M$ exclusivement dans des travaux de pavage de rue, de réfection de trottoirs et de bordures de rue. L’an prochain, elle prévoit déjà ajouter une somme de 19 M$ afin de « maintenir la cadence » adoptée il y a quelques années, pour un montant cumulatif de 40,7 M$.

Cela permettra de rénover 60 kilomètres de rues supplémentaires, pour un total de 140 km en quatre ans. Le réseau routier municipal lévisien compte 950 km de rues.

« On est en rattrapage et ça va commencer à faire des petits. C’est un plan vigoureux de réfection des rues. Les deux dernières années ont été des années records d’investissements pour la réparation du pavage, des trottoirs et des bordures de rue. C’était vraiment un rythme qu’on souhaitait maintenir pendant encore quelques années », a indiqué le maire Gilles Lehouillier en conférence de presse jeudi.

La portion consacrée aux infrastructures souterraines (réfection des conduites d’égout ou d’aqueduc) représente aussi une somme record de 77 M$ cette année.

Arrondissement Desjardins

L’arrondissement Desjardins obtiendra la part du lion avec plus de la moitié des investissements pour la réfection du pavage et un nombre de chantiers nettement plus élevé (73) que dans les arrondissements Chutes-de-la-Chaudière-Est (45) et Chutes-de-la-Chaudière-Ouest (29).

« On s’assure d’intervenir sur les rues les plus détériorées dans notre ville, peu importe où elles se trouvent sur le territoire. On n’a pas de budget réservé par arrondissements », a précisé M. Lehouillier.

Chantiers majeurs

Parmi la longue liste de chantiers au menu, notons ceux de l’avenue Taniata (tant dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome que celui de Saint-Romuald), de la rue de Bernières (Saint-Rédempteur), de la rue de la Coulée (Saint-Jean-Chrysostome), du chemin du Sault (Saint-Romuald), de la rue des Rubis (secteur Lévis) et de la route Monseigneur-Bourget (entre la rue du Vieux-Fort et la rue Massé).

La liste détaillée des chantiers

