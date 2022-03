Des précipitations abondantes jusqu’à la fin de semaine au Québec

Un cocktail météo chargé de précipitations avec son lot de pluie, de neige et de pluie verglaçante est en vigueur jusqu’à la fin de semaine à travers la majeure partie du Québec.

La circulation est devenue difficile sur les routes, alors que certains axes autoroutiers sont toujours mouillés ou enneigés, selon Transport Québec, qui fait état d’entraves majeures sur l’autoroute 20 à la hauteur du Sud-Ouest, à Montréal.

Dans les secteurs de l’ouest de la province, de la neige se changeant rapidement en pluie est prévue jeudi matin, alors qu’à Montréal et dans la vallée du fleuve du Saint-Laurent le temps sera pluvieux jusqu’à vendredi, selon Environnement Canada.

De la neige mêlée de grésil et de pluie est également prévue en Estrie, en Beauce et à Québec avec des accumulations de 5 centimètres et des températures dans les normales de saison, alors que dans les secteurs du nord des accumulations plus importantes sont attendues.

Les secteurs de l’est du Québec seront affectés par la neige plus tard en soirée avec des accumulations qui se poursuivront jusqu’à vendredi, alors que le mercure avoisinera le point de congélation.

L’agence fédérale a également émis un bulletin météorologique spécial prévoyant une vingtaine de centimètres de neige pour les secteurs de l’extrême est de la province avec un épisode de pluie verglaçante sur les Îles-de-la-Madeleine.