Des Québécois renoncent aux 500$ de François Legault

Des Québécois qui se considèrent comme privilégiés renonceront au crédit d’impôt de 500$ prévu dans le dernier budget pour le verser à des organismes de charité.

• À lire aussi: 6 idées pour vous gâter avec 500$

• À lire aussi: Quiz : avez-vous droit aux 500 $ ?

• À lire aussi: Budget Girard: versement de 500$ pour la grande majorité des Québécois

«Il est temps qu’on aide les gens dans la misère. Ce 500$ n’est pas envoyé au bon endroit. Je vais l’envoyer dans une banque alimentaire dans mon coin. Je ne suis pas millionnaire, mais je vais aider», lance Joël Simard, un ancien combattant qui réside à Alma.

Ce père de deux jeunes enfants de moins de 3 ans déplore la gestion du crédit d’impôt dévoilé mercredi par le gouvernement de François Legault. Ce dernier a annoncé que tous les Québécois qui gagnent moins de 100 000$ par année auront le droit à une aide de 500$.

Photo courtoisie

«Ça me choque. C’est inconcevable qu’une personne monoparentale qui gagne 40 000$ et un jeune de 20 ans qui vit chez ses parents reçoivent tous les deux le même montant. Ils ont voulu donner de l’argent avant les élections, mais c’est un peu garroché», déplore M. Simard.

Notons que 6,4 millions d’adultes auront le droit à cette aide du gouvernement pour contrer les effets de l’inflation.

Mouvement de solidarité

Le Journal a constaté que des dizaines de Québécois ont écrit sur les réseaux sociaux qu’ils allaient donner leur nouveau crédit d’impôt aux plus démunis. L’initiative est née en grande partie grâce à l’humoriste Louis T.

Merci à la CAQ, mais moi j’en aurai pas besoin. Des gens en auront plus besoin que moi. pic.twitter.com/FTS0Wl0DzY — Louis T (@_LouisT) March 23, 2022

«Merci à la CAQ, mais moi je n’en aurai pas besoin. Des gens en auront plus besoin que moi», a-t-il écrit dans une publication sur Twitter. Son message était accompagné d’une capture d’écran affichant son don de 500$ à la banque alimentaire «Bouffe pour tous» à Longueuil.

«On veut acheter mon vote»

Photo courtoisie

Cette publication a inspiré l’enseignant de Sherbrooke, Vincent Poirier. Il donnera son montant reçu par le gouvernement Legault à un organisme venant en aide aux itinérants en Estrie.

«Financièrement, j’ai la chance de me permettre de donner ce montant. Je le fais aussi par raison idéologique. J’ai l’impression qu’on veut acheter mon vote comme dans le temps de Maurice Duplessis avec un p’tit chèque. Pour moi, c’est une façon de dire à la CAQ de donner l’argent là où il faut», critique M. Poirier.

Aide aux familles monoparentales

Photo courtoisie

Danièle Delorme dit comprendre que la CAQ en a déjà énormément à s’occuper. Pour sa part, elle versera les 500$ au Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie (RAME).

«Pour moi, les familles monoparentales sont celles qui écopent le plus en ce moment avec la crise. Je suis chanceuse de pouvoir leur donner. On a tendance à tout mettre sur le dos du gouvernement, mais je crois que chaque individu doit faire sa part en ce moment», indique Mme Delorme.

500$ aux députés aussi

Le premier ministre François Legault a d’ailleurs défendu mercredi l’octroi du 500$ à certains députés à l’Assemblée nationale qui y sont admissibles.

«Que ce soit une infirmière qui gagne 85 000$, un enseignant ou un député, je pense que ces personnes-là ont été affectées, a affirmé le premier ministre, François Legault. C’est rare qu’on voit les loyers, l’épicerie, l’essence augmenter de façon aussi importante.»

Jusqu’à 265$ de retour

Les Québécois qui donneront le fameux 500$ au lieu de le garder pourront récupérer jusqu’à 265$ grâce aux crédits d’impôt pour don de Québec et d’Ottawa.

Pour la première tranche de 200$ de dons , Québec offre 20% et Ottawa, 15%.

, Québec offre 20% et Ottawa, 15%. Pour l’excédent, ça passe à 24% au Québec et à 29% au fédéral .

. Dans le cas où le don de 500$ est le seul de l’année, on parle d’un crédit total de 229$.

est le seul de l’année, on parle d’un crédit total de 229$. Dans le cas où les 500 $ s’ajoutent à un précédent 200$, le «retou » est de 265$ .

. Il s’agit d’un crédit non remboursable, donc on ne peut le toucher que si on paye déjà de l’impôt, mais il peut être reporté pendant 7 ans.

— Julien McEvoy

À voir aussi